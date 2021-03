Freedome: più di 1000 esperienze outdoor per l'estate 2021

18 marzo 2021 a

(Milano, 18 marzo 2021) - Mai come quest'anno l'aria di primavera porta con sé la voglia di viaggiare, di uscire di casa e di fare attività all'aria aperta. I lunghi mesi confinati all'interno dei propri comuni, tra restrizioni e orari da rispettare, hanno acceso negli italiani un autentico desiderio di libertà. E allora, chi non vede l'ora di preparare lo zaino e partire, può cominciare a scegliere la sua attività preferita su Freedome.

Con più di 1000 proposte suddivise per regione, categoria e mood d'esperienza, Freedome è il punto di riferimento per le attività outdoor in Italia e si prepara a cavalcare il trend dell'estate 2021, che privilegia il turismo di prossimità rispetto agli spostamenti ad ampio raggio.

Freedome è una piattaforma digitale che seleziona, aggrega e rende facilmente fruibili le migliori esperienze all'aria aperta su tutto il territorio italiano. Voli in mongolfiera, lanci in parapendio, escursioni in barca, passeggiate a cavallo, discese di rafting e corsi di sopravvivenza sono solo alcune delle tante attività che è possibile prenotare comodamente dal proprio pc o smartphone.

Nonostante il turismo sia uno dei settori più colpiti dalla crisi sanitaria, i ripetuti lockdown e le restrizioni hanno fatto riscoprire alle persone l'importanza di poter viaggiare, esplorare, passare del tempo di qualità in compagnia dei propri cari e vivere avventure a contatto con la natura. “Le esperienze outdoor, in quanto attività all'aria aperta, svolte in piccoli gruppi e lontano dai grandi centri, sono la soluzione ideale per rispondere alla diffusa esigenza di svago e libertà, rispettando le normative e non andando troppo lontano da casa in un momento di incertezza in cui le persone prestano, giustamente, molta attenzione alla sicurezza”, dichiara Michele Mezzanzanica, co-fondatore di Freedome.

Secondo un recente sondaggio di Trip Advisor, l'86% degli italiani organizzerà il prossimo viaggio entro i confini nazionali e 6 italiani su 10 sono maggiormente predisposti a viaggi a tema natura/outdoor rispetto al periodo pre-pandemia. A conferma di questo trend, il 65% degli italiani intervistati dall'ENOS (European Network of Outdoor Sports) ha dichiarato che le attività outdoor sono state ciò che gli è mancato maggiormente durante il lockdown, mentre il 75% ha intenzione di svolgere più frequentemente questo tipo di attività non appena sarà possibile.

Grazie a Freedome, organizzare al meglio il proprio tempo libero sarà un gioco da ragazzi. Che si tratti di attività da svolgere in vacanza o di gite fuori porta da fare nel weekend, ognuno potrà trovare la soluzione che meglio risponde alle proprie esigenze. Le attività outdoor di Freedome possono anche essere regalate sotto forma di voucher utilizzabili nell'arco di 12 mesi. L'abitudine di regalare esperienze invece che oggetti e beni materiali è sempre più diffusa e si colloca nel trend che favorisce il turismo locale e la riscoperta della natura.

E allora Freedome sarà l'occasione giusta per scoprire le bellezze del territorio, che da nessuna parte sono abbondanti e varie come in Italia. Mare, collina o montagna offriranno scenari mozzafiato per le avventure più disparate o per semplici ma indimenticabili momenti di relax. Freedome può vantare una rete capillare sull'intero territorio italiano, collaborando con oltre 300 operatori specializzati in attività outdoor in tutte le regioni: guide alpine, piloti, skipper, guide equestri e istruttori di ogni genere. Un grande team di professionisti pronti a far vivere un'estate ricca di emozioni e storie da raccontare.

Freedome, startup italiana fondata a maggio 2019, ha l'obiettivo di selezionare e rendere facilmente fruibili le migliori esperienze outdoor offerte da professionisti qualificati. Il team lavora ogni giorno per arricchire il proprio catalogo con le attività più emozionanti e offrire ai propri utenti un servizio affidabile, di qualità e intuitivo per scoprire, confrontare e scegliere l'esperienza giusta.

