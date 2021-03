Covid: Basilicata, 184 contagi e 4 decessi

18 marzo 2021 a

Potenza, 18 mar. (Adnkronos) - Sono 184 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, di cui 179 riguardanti residenti lucani e cinque pugliesi in isolamento nella loro regione, su un totale di 1.349 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Sono quattro i decessi per Covid-19 riguardanti cittadini di Brienza, Policoro, Senise e Tolve. I lucani guariti o negativizzati sono 41, di cui 13 a Matera.

Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi di nuovi contagi sono Potenza (28), Policoro (21), Melfi (14). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.096 (+134), di cui 3.920 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.046 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 388 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 176 (+3): al San Carlo di Potenza 33 nel reparto di malattie infettive, 27 in pneumologia, 15 in medicina d'urgenza, 4 in terapia intensiva e 28 in medicina interna Covid; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 35 nel reparto di malattie infettive, 21 in pneumologia, 3 in medicina interna Covid e 8 in terapia intensiva. Scende da 14 a 12 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 265.312 tamponi molecolari, di cui 244.897 sono risultati negativi, e sono state testate 160.969 persone.