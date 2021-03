Arte: Claude Monet, stima record da 35 mln di dollari per ponte londinese nella nebbia** (2)

18 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Insieme all'opera clou di Monet, che sarà il top lot dell'asta serale, la vendita di "arte del XX secolo" vedrà tra i lotti più pregiati "Nine Multicolored Marilyns (Reversal Series)" di Andy Warhol (1928-1987), realizzata nel periodo 1979-1986 (stima 7 milioni di dollari).

Il lavoro riunisce due note figure degli ultimi cinquant'anni: l'artista pop Andy Warhol e la star del cinema di Hollywood Marilyn Monroe. Dipinta verso la fine della vita di Warhol, questa grande tela è un ritorno trionfante all'argomento che Warhol visitò per la prima volta nel 1962, la sua iconica 'Gold Marilyn Monroe', ora nella collezione del Museum of Modern Art di New York, e ne rimane una dei dipinti più iconici del XX secolo.