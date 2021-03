Il mondo della gastronomia non si ferma grazie al web Caffè Borbone partner di 50 TOP ITALY-Pasticcerie e 50 TOP-Luxury

18 marzo 2021 a

(Napoli, 18 marzo 2021) - Novità assoluta: il contest “L'altra faccia del Tiramisù” per celebrare il ruolo del caffè nel mondo

Caffè Borbone, alfiere dell'espresso napoletano nel panorama nazionale è partner di 50 Top Italy, guida on-line dedicata al meglio della ristorazione italiana. L'azienda napoletana sarà protagonista di due nuovi progetti: 50 Top Italy-Pasticcerie, una classifica dedicata alle migliori pasticcerie e alle loro preparazioni dolciarie e 50 Top Italy-Luxury, la classifica dei ristoranti italiani in contesti di ospitalità di lusso.

La classifica 50 Top Italy-Pasticcerie, nata per valorizzare la ricca produzione artigianale dolciaria e per guidare il consumatore attraverso le migliori pasticcerie d'Italia, darà risalto a varie categorie che rappresentano altrettante specialità. Non poteva mancare all'appello il Migliore Tiramisù che sarà premiato e supportato dal brand Caffè Borbone. Al dolce italiano più amato al mondo sarà dedicato poi un intero contest "L'altra faccia del tiramisù".

Se da un lato l'iniziativa mira a promuovere la cultura tutta italiana del caffè e del suo ruolo fondante nella diffusione del tiramisù, dall'altro si ha l'obiettivo di valorizzare i talenti creativi, comunicando “come nasce l'idea di rivisitare un dolce classico come il tiramisù” e quali possono essere le fonti d'ispirazione, nonché cosa fa scattare l'estro creativo.

L'altra new entry è 50 Top Italy -Luxury, la classifica della migliore ospitalità gourmet in Italia, grande risorsa per il turismo del Belpaese. Non è un caso se il 62% dei turisti mette l'enogastronomia come motivo principale della scelta per il segmento Luxury.

Una guida pensata per gli italiani e soprattutto per milioni di turisti stranieri che, finita la crisi sanitaria, torneranno a frequentare il nostro Paese. E Caffé Borbone sarà felice di firmare il premio al miglior servizio del caffè in Italia.

