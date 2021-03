Covid: parenti vittime, 'forte intervento Draghi a Bergamo, c'è bisogno di certezze'

18 marzo 2021 a

a

a

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - "Draghi mi è sembrato molto deciso e forte, in particolare quando ha detto che lo Stato ci sarà e che la campagna vaccinale andrà avanti qualunque cosa deciderà l'Ema sul vaccino Astrazeneca. Sono cose che la gente vuole sentirsi dire, c'è bisogno di certezze". Lo afferma Luca Fusco, presidente dell'associazione dei famigliari delle vittime del Covid 'Noi denunceremo', che oggi ha partecipato a Bergamo alla cerimonia per la Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia di coronavirus, sull'intervento del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

"E' stata una cerimonia toccante -continua- ricordare non fa mai male, serve a costruire qualcosa di migliore. Facciamo in modo che la memoria si sedimenti e non ci faccia più commettere più alcuni sbagli". Ad esempio, "bisogna trovare un mix fra decisione politica e sanitaria, visto che in questa pandemia abbiamo lasciato troppe decisioni alla politica quando dovevamo ascoltare più i medici".