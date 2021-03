Università: da Regione Lombardia 3,4 mln a Bicocca e Insubria

18 marzo 2021 a

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - Regione Lombardia investe sullo sviluppo di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e sigla nuovi accordi di collaborazione con gli atenei, finanziati attraverso il 'Piano Lombardia' per la ripresa economica. Lo stanziamento complessivo è di 13,5 milioni di euro per le otto università pubbliche lombarde. A ciascuna sono destinate risorse per 1,68 milioni di euro a copertura massima del 50% del costo degli interventi. Nell'ambito dell'accordo di collaborazione con l'Università degli Studi dell'Insubria, il contributo risulta pari al 45,63% del costo complessivo previsto di 3,6 milioni di euro, mentre con Università degli Studi Milano-Bicocca il contributo di Regione Lombardia corrisponde al 50% del costo complessivo del progetto che ammonta a 3,3 milioni di euro.

"L'obiettivo degli accordi con le Università - ha precisato l'assessore regionale all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala - è quello di venire incontro ai reali bisogni degli atenei e degli studenti, legando sempre di più il mondo universitario a quello produttivo delle imprese, a stretto contatto con il territorio. E' una strategia che abbiamo ormai consolidato negli anni e che sta dando grandissimi risultati. Le Università sono interlocutori fondamentali delle nostre politiche per l'innovazione".

Due le iniziative con l'Università degli Studi dell'Insubria. La prima riguarda la modernizzazione delle attrezzature in dotazione del Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico attraverso l'acquisto di unità di simulazione odontostomatologiche, di una piattaforma di sequenziamento diagnostico, di uno spettrometro di massa e di un sistema di elaborazione per Big Data. La seconda, invece, si pone l'obiettivo di ristrutturare, recuperare e adeguare gli spazi per il Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico attraverso il recupero funzionale e la ristrutturazione di una porzione della 'struttura per convegni' dell'edificio di Via Ravasi, 2 a Varese e l'adeguamento funzionale dei padiglioni Ex Colonia Agricola e 'Bassani' sempre a Varese.