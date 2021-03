Pd: Berruto, 'Letta ha ridato un tetto a tutti noi, aiutiamo lo Sport e aiutiamo il Paese'/Adnkronos (2)

18 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Adnkronos) - L'ex coach non ha dubbi: "Questo è anche un momento 'generatore' di opportunità, come accade in tutte le crisi. Il modello che si sceglierà oggi avrà un impatto sul futuro del Paese. Per questo sono felice di dare il mio contributo".

Aveva ascoltato il discorso di Letta all'Assemblea del Pd, le era piaciuto? "Certo, l'ho trovato il manifesto di quel momento 'generativo' di cui parlavo prima. Soprattutto nel passaggio sui giovani, Enrico ha reso chiaro proprio questo tema. Del resto, l'esperienza che ha accumulato negli ultimi sette anni è passata proprio dai giovani".

Da allenatore celebre anche per le sue doti di motivatore, troverà del lavoro da fare anche dentro il Pd: "Io stesso, lo ammetto, ero in un momento di vagabondaggio intellettuale. Non avevo più un tetto sulla testa e Enrico mi ha rimesso un tetto sulla testa. Se ora posso portare anche una sola tegola lo farò. Però certamente c'è un tema di costruzione di una indentità che tanti stanno aspettando".