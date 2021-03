18 marzo 2021 a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "A Fiera #Didacta, discutendo con gli insegnanti, lancio la proposta a Bruxelles di un #miniErasmus per tutti gli studenti delle scuole secondarie, pagato con risorse europee di #NextGenerationEU. Sarebbe fantastica per tutti un'esperienza anche breve di studio in un altro paese". Lo scrive Enrico Letta su twitter.