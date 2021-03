Covid: Toscani, domani alle 15 riprendono le vaccinazioni con AstraZeneca**

18 marzo 2021 a

a

a

Firenze, 18 mar. - (Adnkronos) - In Toscana già domani dalle ore 15 riprenderanno le somministrazioni dei vaccini AstraZeneca prenotati nei giorni scorsi. Si ricomincerà dalle persone che hanno fissato un appuntamento dal pomeriggio del 19 marzo in poi e a cui la Regione non ha inviato l'sms di cancellazione dell'appuntamento. Chi invece ha ricevuto la disdetta potrà riprovare a prendere un appuntamento e beneficerà di una priorità. Lo rende noto la Regione con un comunicato.