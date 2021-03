Fiere: Sigep Exp, 268 buyer e 2.500 incontri online, fiducia in mercato del dolciario

18 marzo 2021 a

Roma, 18 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Si è conclusa ieri Sigep Exp, edizione completamente digitale della manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata alla gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e al caffè. Un'edizione organizzata e svolta completamente su piattaforma digitale, in attesa del grande appuntamento di gennaio 2022, di nuovo in presenza dalla fiera di Rimini. Centrati gli obiettivi che la community del fuori casa dolce chiedeva per dare continuità al mercato dei prodotti e delle tecnologie delle quattro filiere e anticipare le prospettive di evoluzione dei mercati, con un grande respiro internazionale.

I numeri parlano chiaro: grazie ai 250 espositori presenti nella piattaforma digitale, all'organizzazione di Ieg e alla sinergia con Ice Agenzia e ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, quest'anno a Sigep sono stati offerti 300 eventi (42 quelli targati Sigep), che hanno generato 25mila visualizzazioni streaming. Il 25% degli operatori proveniva da 136 Paesi stranieri (in testa Germania, Spagna, Francia, Brasile e Stati Uniti). Sulla piattaforma My Agenda di Ieg 268 buyers da 60 Paesi diversi hanno incontrato le aziende, con 2.500 incontri in 3 giorni e 1.250 ore di collegamento web su tutti i fusi orari, grazie all'assistenza di una task force messa in campo da Ieg, col suo network di regional advisor, e Agenzia Ice, che ha attivato 30 suoi uffici nel mondo. Un networking articolatosi in 10 differenti lingue. In tutto, 5.000 contatti e circa 10mila messaggi scambiati. Inoltre, quasi 24 milioni di contatti media raggiunti nei tre giorni della manifestazione, 138 giornalisti accreditati e 750.000 utenti unici entrati in contatto attraverso i canali social con il brand Sigep durante le giornate di apertura della piattaforma.

Una combinazione di competenze e capacità di relazione che ha generato una leva per il mercato in grado di consolidare il networking commerciale, la presentazione di nuovi prodotti e il senso di appartenenza a un settore che non ha mai smesso di creare e sperimentare la strategia di uscita dalla crisi pandemica.

Vision Plaza e Sigep Lab hanno ispirato i professionisti connessi da tutto il mondo con analisi di mercato - assieme ad esperti di settore, come quelli autorevoli e internazionali di Npd Group - e case history da un lato, e con gli approfondimenti su tecnologie e tecniche di preparazione dei prodotti dall'altro. Il gelato artigianale conferma l'attitudine a incontrare l'esigenza dei consumatori di un alimento salutare e con ingredienti di eccellenza, sempre in continua sperimentazione, lanciato sul fronte internazionale e con la prospettiva di arrivare a vere e proprie collezioni di gusti stagionali. La pasticceria indica la necessità di formazione continua e affinamento culturale, per trovare posto nel sistema della ristorazione di alta fascia così come in quella dell'azienda di vicinato.

La panificazione trasforma la tradizione ancestrale del lievito in contemporaneità, anche nei dolci da ricorrenza, in un connubio sui dolci e sulle centinaia di varianti regionali italiane del pane. Il caffè trova nelle nicchie delle specialty il nuovo canale di contatto con la clientela. Packaging, comunicazione, social media, canali di vendita, corrieri per il delivery, chiudono l'ecosistema dell'Horeca 4.0 delineato al Sigep Exp.

Un patrimonio scaturito dal lavoro condotto con Cast Alimenti, Associazione italiani gelatieri, Accademia maestri pasticcieri italiani, Conpait, Comitato organizzatore della Coppa del mondo della gelateria, Specialty Coffee Association Italy e Richemont Club Italy e, ancora, dalla decennale collaborazione con le testate di riferimento come Bargiornale, Dolcesalato, Italian Gourmet, Pasticceria Internazionale e Punto It. Il prossimo appuntamento con Sigep sarà in presenza, alla fiera di Rimini di Italian Exhibition Group, dal 22 al 26 gennaio 2022.