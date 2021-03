18 marzo 2021 a

a

a

Firenze, 18 mar. - (Adnkronos) - "Via libera ad AstraZeneca anche in Toscana. Le persone con appuntamento già fissato dalle 15 in poi di domani, venerdì 19 marzo, possono recarsi nei punti vaccinali. Coloro ai quali sono stati annullati gli appuntamenti riceveranno a breve un sms con le modalità di prenotazione prioritarie". Lo fa sapere il presidente della Toscana, Eugenio Giani, tramite Facebook.