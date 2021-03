Covid: Bezzini, 'In Toscana domani 4.501 vaccinazioni prenotate con Astrazeneca' (3)

18 marzo 2021 a

(Adnkronos) - "Il piano vaccinale regionale è perfettamente in linea con il nuovo piano nazionale: capillarità e spinta su distribuzione e somministrazione, incremento dei punti vaccinali e progressività, flessibilità e semplificazione - evidenzia Bezzini - Dai livelli nazionali arrivano input sul coinvolgimento di tutti i soggetti funzionali ad aumentare la capacità di vaccinazione, a partire dai medici di medicina generale e dai farmacisti. Su questo la Regione Toscana si colloca a uno stadio avanzato: queste figure professionali sono già pienamente coinvolte nella filiera di distribuzione e somministrazione dei vaccini".

La velocità di vaccinazione dipende dalle dosi a disposizione. La Toscana è potenzialmente in grado somministrare 1 milione di vaccini al mese grazie a una organizzazione multicanale: strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali; i punti vaccinali e grandi hub su tutto il territorio regionale; la medicina generale, che con una rete di circa 2.500 vaccinatori esprime da sola un'importante capacità vaccinale; i portali di prenotazione e registrazione.

"Oggi è la Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, un giorno per ricordare chi non c'è più e stringerci ai loro cari, ma anche per rilanciare, con ancora più impegno, lo sforzo comune per superare insieme questa drammatica pandemia - conclude Bezzini - Ringrazio tutti coloro che ogni giorno, senza sosta, da più di un anno, sono in prima linea in questa battaglia per la vita".