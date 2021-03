Cultura: Renzi, 'bene 18App per i 2002, con spregio lo chiamavano BonusRenzi'

19 marzo 2021 a

Roma, 19 mar (Adnkronos) - "Vi ricordate #18app, quello che spregiativamente chiamavano BonusRenzi? Era la nostra scelta per dare ai 18enni il benvenuto nella comunità degli adulti: soldi da spendere in cultura. Perché leggere un libro, andare a teatro o in un museo, ascoltare musica è cultura. Ma è anche e soprattutto cittadinanza. Ieri è stato confermato che varrà anche per i nati nel 2002". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi.

"E mentre un grande scrittore internazionale come Stephen King commenta #18app come “un'idea di civiltà”, io faccio un appello ai diciottenni: leggete, leggete, leggete. Non c'è gesto più rivoluzionario dell'acquisto di un libro, della visita a un museo o dell'acquisto di un biglietto per un concerto o per una rappresentazione teatrale. Viva la cultura, viva l'Italia", aggiunge Renzi.