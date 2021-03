Didattica ai tempi del Covid: aumentano le iscrizioni alle scuole online

19 marzo 2021 a

(Milano, 19 marzo 2021) - La scuola, in tempi di Covid, si fa online: la didattica a distanza si è imposta nell'ultimo anno ed è tornata a far parlare di sé proprio in questo periodo, con il passaggio a zona rossa della maggior parte delle regioni italiane. Il dibattito sulla DAD è oggi più vivo che mai e sono numerosi coloro che si sono detti contrari alla chiusura delle scuole: provvedimento tuttavia inevitabile visto l'alto numero di contagi che si continua a registrare e che non accenna a scendere. La didattica a distanza è stata criticata a più riprese, ma non per via del metodo adottato quanto piuttosto perché nelle scuole tradizionali non vi è ancora un approccio corretto.

Non a caso, nell'ultimo anno si è registrato un vero e proprio boom di iscrizioni agli istituti online perché laddove la metodologia dell'e-learning aveva preso piede già da tempo, i vantaggi sono innegabili ed i risultati d'apprendimento non lasciano di certo a desiderare. Le scuole online offrono piattaforme complete, sono in grado di fornire ai propri iscritti tutti gli strumenti per ottenere una preparazione ottimale pur rimanendo a casa e non frequentando in presenza.

Le scuole online: una risorsa preziosa ai tempi del Covid

Le scuole online si sono rivelate dunque una risorsa preziosa in tempi di Covid, perché hanno rappresentato una risposta valida per tutti coloro che non volevano interrompere il proprio percorso di studio ma anche per chi, rimasto a casa, ha scelto di approfittarne per conseguire il diploma o la laurea. Al giorno d'oggi infatti non è necessario frequentare in presenza, perché qualsiasi titolo di studio si può ottenere online e questo è un vantaggio innegabile. Certo, per evitare lacune è necessario scegliere un istituto che sia serio, certificato e che sia in grado di offrire tutti gli strumenti per apprendere in modo completo e senza problemi di alcun tipo.

Perchè tutti scelgono le scuole online oggi?

Inutile chiedersi perché in moltissimi hanno scelto di iscriversi ad una scuola online oggi, perché senz'altro il Covid ha dato una spinta notevole alla didattica a distanza. Bisogna tuttavia ricordare che gli istituti più seri esistono ormai da diversi anni e che gli iscritti ci sono sempre stati, anche prima della pandemia. Nell'ultimo anno si è registrato un vero e proprio boom per svariati motivi: l'impossibilità di frequentare in presenza, la perdita del lavoro e la necessità di reinventarsi, il maggior tempo libero a disposizione, il desiderio di recuperare gli anni scolastici persi in passato. Ognuno ha il proprio motivo per iscriversi ad una scuola online ma quel che è certo è che la didattica a distanza si sta imponendo e quando fatta bene riesce ad offrire vantaggi innegabili.

