Corruzione: pm Caltanissetta chiedono nuovo processo per Montante, tra gli indagati Crocetta

Palermo, 19 mar. (Adnkronos) - La Procura di Caltanissetta chiede un nuovo processo per l'ex Presidente degli industriali siciliani Antonello Montante, accusato di corruzione, truffa e traffico di influenze illecite in una seconda tranche dell'inchiesta terminata con la condanna a 14 anni per l'imprenditore. Sono tredici le persone per le quali il Procuratore aggiunto Gabriele Paci chiede il rinvio a giudizio. Oltre a Montante spiccano i nomi dell'ex direttore della Dia Arturo De Felice, dell'ex Presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta , delle ex assessore regionali Linda Vancheri e Mariella Lo Bello. E ancora Maria Grazia Brandara, l'ex capo centro della Dia Giuseppe D'Agata, il poliziotto Diego Di Simone che era a capo della security di Confindustria, il poliziotto Vincenzo Savastano e l'ex capocentro Dia di Caltanissetta Gaetano Scillia. Poi ci sono Rosario Amarù, Giuseppe Catanzaro e Carmelo Turco.