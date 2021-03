Covid: Le Maire, 'principio chiave rilancio Ue è solidarietà, debito comune importante passo avanti'

19 marzo 2021 a

a

a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Il principio chiave del rilancio europeo è la solidarietà e la decisione di emettere debito in comune è stato un passo avanti importante. La solidarietà significa aiutare chi è stato più colpito dalla crisi sanitaria". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire al termine del suo incontro con il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. "Non dimentico che ieri - sottolinea Le Maire - è stata una giornata importante per l'Italia. Un giorno dedicato alle persone decedute per covid. Mi associo al dolore di tutti gli italiani che hanno perso un caro durante questa crisi sanitaria. Mi sembra legittimo che l'Ue sostenga un paese amico come l'Italia che è stato colpito così duramente dalla crisi sanitaria".