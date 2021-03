Arte: Firenze, Jr a Palazzo Strozzi con 'La Ferita', una nuova installazione site specific (3)

19 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Parallelamente all'installazione, Palazzo Strozzi propone anche un ricco programma di appuntamenti online rivolti a tutto il pubblico, con speciali appuntamenti per famiglie, scuole e adulti che permetteranno di conoscere meglio il lavoro dell'artista francese e interagire con l'opera anche a distanza attraverso spazi di riflessione e attività creative.

"Sono felice di annunciare il nuovo programma Palazzo Strozzi Future Art - sottolinea Arturo Galansino, direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi - una iniziativa della Fondazione Palazzo Strozzi che, grazie al sostegno di Andy Bianchedi, permetterà lo sviluppo di importanti progetti con artisti contemporanei italiani e internazionali. Palazzo Strozzi si distingue per la volontà di creare un dialogo tra antico e contemporaneo attraverso il coinvolgimento di artisti che sanno interpretare il presente. La nuova opera di Jr rappresenta un segnale forte di riflessione sulle difficili condizioni di accesso alla cultura nell'epoca del Covid-19 ma allo stesso tempo un'occasione per un nuovo coinvolgimento del pubblico all'insegna di valori come libertà, immaginazione creativa e partecipazione. Nell'attuale difficoltà di offrire occasioni di fruizione dell'arte in spazi tradizionali, la scelta di creare un'opera visibile a chiunque sulla facciata di Palazzo Strozzi diviene un invito a ritrovare un rapporto diretto con l'arte e una sollecitazione per nuove forme di condivisione e partecipazione".

"Sono orgoglioso di supportare il progetto Palazzo Strozzi Future Art che prende il suo avvio con la straordinaria installazione di un artista creativo come Jr - dichiara Andy Bianchedi - Mia madre Hillary Merkus Recordati amava l'arte e adorava Firenze; questa installazione vuole quindi essere solo l'inizio di una collaborazione di qualità con la Fondazione Palazzo Strozzi per progetti e iniziative sempre più importanti".