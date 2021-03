Italia-Francia: Le Maire, 'rafforzare collaborazione nella microelettronica'

19 marzo 2021 a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Vogliamo che Francia e Italia si impegnano in un secondo progetto", dopo quello Stmicroelectronics, nel settore della microelettronica "con l'obiettivo di diventare indipendenti nella produzione di semiconduttori, in particolare per l'industria europea". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire al termine del suo incontro con il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.