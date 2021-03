Stellantis: Le Maire, 'no a partecipazioni pubbliche, è impresa privata'

19 marzo 2021 a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Non prevediamo di partecipazioni pubbliche dello Stato francese in Stellantis che è un'azienda privata".Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire al termine del suo incontro con il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. "La fusione tra Psa e Fca e la creazione di Stellantis è il segno di questa cooperazione franco-italiana. E' un magnifico progetto industriale tra i nostri due paesi in un settore che ci sta a cuore che è quello dell'industria automobilistica", aggiunge Le Maire.