Vela: a Luna Rossa il Gonfalone d'argento del Consiglio regionale della Toscana**

Firenze, 19 mar. - (Adnkronos) - Il Gonfalone d'Argento a Luna Rossa. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana ha deliberato il conferimento del massimo riconoscimento dell'Assemblea regionale allo scafo che si è reso protagonista di una storica impresa, raggiungendo la finale dell'America's Cup contro New Zealand e riuscendo a tagliare il traguardo davanti ai favoritissimi avversari in tre occasioni e mantenendo, nella prima fase, la finale su un piano di parità.

"Il Gonfalone d'argento sarà assegnato a Patrizio Bertelli e a tutti i membri toscani dell'equipaggio di Luna Rossa, che è davvero arrivato a un soffio dall'impresa storica di vincere l'America's cup", annuncia il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo.

"Una richiesta che in questi giorni era arrivata anche dai colleghi Lucia De Robertis e dal gruppo di Fratelli d'Italia – spiega Mazzeo –, sia per la grande avventura di questi giorni, ma anche, relativamente a Bertelli, per il suo ruolo di imprenditore che si è affermato nel mondo come eccellenza, ma sempre mantenendo la Toscana come cuore della sua attività".