Federdistribuzione: Alberto Frausin è il nuovo presidente

Milano, 19 mar. (Labitalia) - Alberto Frausin è il nuovo presidente di Federdistribuzione. Lo ha eletto ieri sera l'Assemblea annuale delle aziende associate: il neo presidente, in carica da oggi, succede a Claudio Gradara, al quale vanno, spiega una nota "i ringraziamenti per il lavoro svolto nel corso del suo mandato e il profondo riconoscimento da parte di tutti gli associati per aver guidato la Federazione nel difficile contesto dell'emergenza pandemica che ha caratterizzato l'ultimo anno".

Alberto Frausin, milanese, classe '57 è laureato in Economia e Commercio all'Università Luigi Bocconi di Milano e ha alle spalle una lunga e solida esperienza nelle aziende del largo consumo, sia in Italia che a livello internazionale, oltre ad aver ricoperto vari ruoli in ambito associativo. Il suo percorso professionale vanta esperienze in Kraft, Johnson Wax e Ferrero, nelle quali ha occupato molteplici posizioni in area vendite e marketing. Successivamente, ha assunto responsabilità nella Direzione Generale di Manetti & Roberts e, dopo aver ricoperto la carica di Ceo di Zambon e poi di Galbani – Gruppo Lactalis, nell'ottobre 2007 è stato nominato Amministratore Delegato di Carlsberg Italia. In questo ruolo ha assunto la carica di Presidente di Assobirra dal 2011 al 2017 e di Presidente di GS1 Italy dal 2017 al 2019. Dal 2019 è membro del Fondo FSI in qualità di Industrial Partner.

"Sono molto onorato per la fiducia che mi è stata concessa. Raccolgo il testimone alla presidenza di Federdistribuzione in un momento storico ancora molto delicato per il settore del commercio e per il Paese. Abbiamo davanti la necessità di proseguire in un'azione concreta che aiuti le nostre aziende a guardare oltre la lunga emergenza che stanno attraversando e si proietti sulle sfide che ci attendono nell'immediato futuro, come la transizione digitale e quella verso un modello di sviluppo sostenibile. L'emergenza ha evidenziato in maniera inequivocabile il ruolo centrale che ricopre il nostro settore all'interno del Sistema Paese: dobbiamo perseverare nel portare al centro del dibattito pubblico e istituzionale le istanze e i temi rilevanti che ci mettano nelle condizioni di continuare a creare opportunità di sviluppo a vantaggio del tessuto economico e sociale del nostro Paese", ha dichiarato Frausin.