Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Il Cdm previsto per le 16 ancora non sarebbe iniziato. I ministri si starebbero vedendo in maniera informale per provare a sciogliere i nodi sul tavolo, a cominciare dalla questione delle cartelle fiscali. Lega e Forza Italia, raccontano, insistono, per il saldo e stralcio delle cartelle fino a 5mila euro e fino all'anno 2015.