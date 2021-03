Calcio: Manchester United, nuovo sponsor di maglia da 55 mln, società software TeamViewer

19 marzo 2021 a

Londra, 19 mar. (Adnkronos/dpa) - Il Manchester United ha annunciato di aver raggiunto un accordo quinquennale con TeamViewer per diventare il principale sponsor della maglia dalla prossima stagione. La società di software sostituirà la casa automobilistica Chevrolet, che è stato il principale sponsor di maglia dal 2014. L'amministratore delegato dello United Richard Arnold ha dichiarato: "Siamo estremamente orgogliosi di stabilire questa partnership con una delle società di software globali più entusiasmanti e dinamiche. La capacità di connettersi e collaborare non è mai stata così importante per il mondo e per la nostra community di 1,1 miliardi di fan e follower. Non vediamo l'ora di lavorare con TeamViewer per dare vita alla nostra visione di una partnership basata su modi più intelligenti di connettere persone e aziende". L'accordo si aggira intorno ai 55 milioni di euro a stagione simile a quello del Barcellona con Rakuten, rendendo l'accordo con TeamViewer il più grande accordo di sponsor di maglia della Premier League.