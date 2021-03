Fiere: accordo tra Italian Exhibition Group e Deutsche Messe

19 marzo 2021 a

Roma, 19 mar. (Labitalia) - Due dei maggiori organizzatori fieristici d'Europa hanno siglato oggi un importante accordo per l'avvio di una serie di manifestazioni fieristiche in Messico. La Joint-venture vede protagonisti Deutsche Messe Ag (tramite la controllata Hannover Fairs Mexico) e Italian Exhibition Group Spa (Ieg). "Entrambi i gruppi vantano un'ampia e pluriennale esperienza nel settore delle fiere internazionali, con un portafoglio eventi complementare. La solida presenza di Ieg e Deutsche Messe in diversi Paesi del mondo è sicuramente la migliore garanzia di successo e d'attrattività per le manifestazioni che saranno organizzate sul mercato messicano", sottolinea una nota. Ad inaugurare la partnership sarà Active Sports Expo, l'evento che si svolgerà a Leon, in Messico, il 25-27 novembre 2021 e che unirà la conoscenza dell'industria del fitness e benessere che vanta Ieg (organizzatore di RiminiWellness e, con la società controllata Hbg Events, di Dubai Active Dubai Muscle Show) con l'esperienza sul territorio maturata da Hannover Fairs Mexico. La kermesse si terrà al Poliforum Leon - 18.000 metri quadri - che è stato selezionato per la sua posizione favorevole, centrale nello stato messicano, e per il forte supporto concesso dal governo locale.

Corrado Peraboni, Ceo di Italian Exhibition Group, ha commentato: “Abbiamo speso questi mesi di pandemia nel preparare uno sviluppo internazionale dei nostri prodotti di punta. L'accordo con Deutsche Messe è parte integrante di questa strategia. La sinergia tra due dei principali players europei ci è parsa il modo migliore per affrontare un mercato molto promettente come il Messico e dopo il Wellness verificheremo coi colleghi tedeschi il possibile sviluppo di altri prodotti”.

Bernd Rohde, Ceo di Hannover Fairs Mexico, ha sottolineato che, “grazie alla joint venture tra Deutsche Messe e Italian Exhibition Group, formiamo una solida alleanza che unisce anni di esperienza, conoscenze, best practice, nuovi prodotti e clienti leader a livello mondiale, che, insieme, ci permetterà di avviare eventi leader in Messico e America Latina. Il nostro primo evento congiunto, Active Sports Expo, sarà la migliore opportunità per mostrare il grande potenziale del mercato messicano e latinoamericano per nuovi business globali, come l'industria dello sport e del benessere”. Active Sports Expo Leon mira a creare un evento che promuova lo sport e le attività outdoor nella società messicana, così come a massimizzare il potenziale di business e diversificazione dei prodotti in questo importante settore. Al Global Wellness Summit (Gws) 2020, il prestigioso evento che riunisce i leader internazionali dell'economia del benessere, è stato infatti calcolato che il comparto valga 4,5 trilioni di dollari. Secondo il Global Wellness Institute, l'economia dell'attività fisica è valutata 828,2 miliardi di dollari (dato 2019) e comprende i segmenti principali dello sport, della ricreazione attiva, del fitness e del movimento consapevole.