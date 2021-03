Covid: Moratti, 'in Comuni ex zona rossa incidenza casi ridotta anche di 30 volte'

19 marzo 2021 a

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - E' diminuita anche di 30 volte l'incidenza dei casi di coronavirus nei quattro Comuni lombardi nei quali si è applicata un nuovo approccio da parte della Regione Lombardia, fatto di restrizioni da zona rossa e vaccinazioni con target precisi, che in alcuni casi hanno coinvolto l'intera popolazione. La nuova strategia è stata applicata dallo scorso 26 febbraio a Bollate, in provincia di Milano, a Mede, in provincia di Pavia, a Viggiù, nel Varesotto e a Castrezzato, nel Bresciano.

A Viggiù si è avviata la vaccinazione massiva della cittadinanza, con una copertura che arriva al 78% della popolazione vaccinabile (over18), ovvero il 61,8% della popolazione totale, e una punta di adesioni dell'83% fra gli over 65. Il tasso di incidenza del contagio è crollato da 664 a 19 su 100mila abitanti in un mese. A Mede la vaccinazione ha riguardato il 51% della popolazione vaccinabile (44,1% del totale abitanti), e il Comune è passato da un'incidenza di 1.360 a metà febbraio ai 110 di questa settimana.

"Questi numeri oltre a indicarci la strada maestra della vaccinazione massiva della popolazione lombarda, rivelano la validità delle misure adottate e la capacità del sistema sanitario regionale di rispondere in modo sempre più adeguato alla crisi pandemica", ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.