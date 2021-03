Dl sostegni: fonti governo, stop vecchie cartelle solo con reddito Irpef fino a 30mila

19 marzo 2021 a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Dopo un braccio di ferro durato ben due ore e mezzo, a quanto apprende l'Adnkronos passa la proposta di mediazione sul nodo cartelle avanzata dal ministro Daniele Franco e del premier Mario Draghi, dubbioso su una sanatoria di ampio respiro. Dunque sì alla cancellazione di vecchie cartelle, ma solo con un reddito Irpef che non superi i 30mila euro. Il colpo di bianchetto sulle cartelle varrà fino al 2011, mentre inizialmente avrebbe dovuto coprire il periodo 2000-2015. Fino al 2015, è la mediazione raggiunta in Cdm, la cancellazione dovrebbe essere legata alla riforma per l'efficientamento del sistema della riscossione chiesta da Lega e Fi.