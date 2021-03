Calcio: Gran Galà Aic, Cr7 miglior giocatore e Girelli migliore giocatrice

19 marzo 2021 a

a

a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Juventus protagonista al Gran Galà Aic che ha premiato i migliori giocatori della scorsa stagione. Il premio da miglior giocatore è andato all'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo mentre il premio alla migliore giocatrice alla bomber bianconera Cristiana Girelli. Il premio che si è svolto in modalità virtuale trasmesso su Sky Sport ha assegnato il riconoscimento come miglior allenatore al tecnico dell'Atalanta Gianpiero Gasperini.

Anche nel nuovo ed originale format non sono mancati, come da tradizione, spettacolo ed emozioni in uno speciale che ha coinvolto tutti i migliori protagonisti del calcio italiano. L'esclusivo appuntamento televisivo è stato organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Umberto Calcagno, in collaborazione con l'agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini e il prezioso contributo di Sky Sport in qualità di media partner.

Nel corso della serata sono stati premiati i top assoluti - oltre a dire Cristiano Ronaldo e Cristiana Girelli della Juventus, votati rispettivamente Calciatore e Calciatrice dell'Anno, ma anche Gian Piero Gasperini (Allenatore dell'Anno), anche l'Atalanta (Società dell'Anno), Daniele Orsato (Arbitro) oltre alle Top 11 ruolo per ruolo sia al maschile che al femminile. Verdetti espressi sulla base dei voti di una giuria d'eccezione formata da allenatori, arbitri, Ct ed ex Ct della Nazionale ma, soprattutto, dai calciatori e dalle calciatricidi Serie A. Il calcio che premia il calcio, come nella miglior tradizione del Gran Galà.