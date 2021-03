Covid: D'Ippolito (M5S), 'ristoranti aperti per vaccinati o con tampone negativo'

20 marzo 2021 a

a

a

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Si deve programmare al più presto la riapertura di bar e ristoranti, tra le attività più penalizzate da un anno a questa parte". Così il deputato M5S Giuseppe d'Ippolito. "L'Unione europea ha avviato la procedura per introdurre il passaporto vaccinale, cioè il Certificato verde digitale, per favorire la ripresa del turismo. La Grecia è già pronta con le isole Covid free, la Spagna si muove sulla stessa linea. Da noi, in Sardegna, l'accesso viene già ora consentito ai soli vaccinati o con tampone negativo".

"Se è pur vero – osserva il parlamentare del Movimento 5 Stelle – che ancora non è certo se la vaccinazione elimini i rischi di contagio, non vedo perché, al fine di far ripartire l'economia italiana, non si possa programmare una ripresa graduale delle attività chiuse, accompagnandola con il sostegno finanziario. Credo quindi, e nella settimana nuova lo dirò in parlamento, che – propone il deputato M5S – si possa organizzare la ripresa delle attività di ristorazione e di tante altre, riservandole ai vaccinati o a quanti possano esibire un tampone negativo. È chiaro che serve sempre un protocollo di sicurezza, rigidamente applicato dal titolare d'impresa".

"Non è una soluzione a tutti i problemi delle varie categorie, ma – conclude D'Ippolito – così si avvierebbe un processo di ripartenza di cui l'economia del Paese ha oggi grande bisogno, per ridurre la crisi sociale che tutti stiamo vivendo".