Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Per chiarezza e serietà devo dire che non condivido affatto la risposta sul Mes. Grave non avere un Piano per Ssn. E non è che se lo dice Conte è un errore e se lo dice Draghi va bene". Lo scrive Carlo Calenda su twitter.