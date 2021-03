20 marzo 2021 a

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Dal Governo 32 miliardi di euro per sostenere lavoratori, imprese e aiutare tutti i settori in difficoltà. Risorse anche per piano vaccinale e sanità #DecretoSostegni". Lo scrive il presidente dei deputati Pd, Graziano Delrio, su twitter.