Diritti tv: Dazn, 'visione Serie A in streaming aiuterà processo digitalizzazione Paese'

Roma, 20 mar. - (Adnkronos) - "In attesa della decisione della Lega Calcio di Serie A relativa all'assegnazione dei diritti tv per le prossime tre stagioni che, si auspica, possa venire presa quanto prima, Dazn sottolinea che il suo impegno, ampiamente indicato e documentato nelle proposte presentate alla Lega stessa, è volto a sostenere e accelerare il processo di digitalizzazione del Paese. La visione in streaming del nostro massimo campionato di calcio, infatti, potrà essere l'elemento in più per aumentare la propensione delle famiglie italiane ad avere in casa una connessione a banda larga, come auspicato dallo stesso Ministro Vittorio Colao". Così Dazn in una nota.

"Oggi il 99% delle famiglie italiane, infatti, grazie alla copertura capillare del territorio, può dotarsi di una connessione a banda larga con diverse tecnologie, ottima per la ricezione di tutti i servizi internet, compresa la visione della propria squadra del cuore -prosegue il comunicato di Dazn-. Dazn, inoltre, ha già lavorato ad un ricco piano di contenuti editoriali che andrà ad ampliare l'attuale corposa offerta di rubriche, interviste, approfondimenti, speciali, realizzati con un linguaggio moderno e in linea con le esigenze e le abitudini di visione richieste dai consumatori di oggi".