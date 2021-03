Iv: Renzi, 'da domani a 21/6 'primavera idee', primo cantiere lo farò con Cingolani'**

20 marzo 2021 a

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "La mia proposta di oggi è quella di fare da domani, primo giorno di primavera fino al 21 giugno, la primavera delle idee. Tutte le amiche e amici, con Ettore Rosato, hanno fatto un lavoro straordinario perchè riuscire via zoom a costruire un partito è un impresa che sfiora l'impossibile". Lo dice Matteo Renzi all'assemblea Iv.

"Oggi va fatto un passo in più. C'è chi vuole più democrazia e chi dice guai a fare congressi vecchio stile. E poi su quali punti caratterizziamo la nostra identità? Allora, che fare? La primavera delle idee significa aprirsi, ascoltare, utilizzare questo tempo senza elezioni per entrare in sintonia con la realtà del Paese. Come? Con una serie di cantieri. Già alcuni sono partito. Io ne farò uno a settimana. Saranno un mix tra i tavoli della Leolpolda e i cantieri. Io il primo lo farò sulla Transizione ecologica con Roberto Cingolani".