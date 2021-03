Olimpiadi: niente pubblico straniero a Giochi Tokyo

20 marzo 2021 a

Tokyo, 20 mar. - (Adnkronos) - Nessun turista straniero potrà andare in Giappone durante le Olimpiadi in programma a Tokyo dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a causa dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. A prendere la decisione in due separate riunioni il gruppo composto dalla presidente del comitato organizzatore, Seiko Hashimoto, dalla ministra dello Sport in rappresentanza del Governo, Tamayo Marukawa, e dalla governatrice di Tokyo, Yuriko Koike; e successivamente, in un collegamento online, assieme al presidente del Comitato olimpico (Cio), Thomas Bach, e del Comitato paralimpico (Ipc), Andrew Parsons.