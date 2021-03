Iv: Renzi, '4 sfide riformiste a Pd su giustizia, sud, diritti e lavoro'

20 marzo 2021 a

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Quattro sfide riformiste al Pd su giustizia, sud, diritti e lavoro. Le lancia Matteo Renzi all'assemblea di Iv. "Siete dalla parte di diritto e civiltà giuridica o state con Bonafede e Travaglio? Al Sud si va avanti con assistenzialismo e reddito di cittadinanza o sbloccando le infrastrutture e creando sviluppo e posti di lavoro? I Diritti ci si limita ad auspicarli o si fanno? Perché si è riformisti non se i diritti si evocano, ma se le riforme si fanno. Come fu per le unioni civili. Il Lavoro lo creano le imprese, non i redditi di cittadinanza ed i sussidi. Come fu con Jobs Act e decontribuzione".