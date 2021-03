Open Arms: Procuratore Palermo, 'Conte ha riferito che non si è mai discusso in Cdm dei casi'

20 marzo 2021 a

Palermo, 20 mar. (Adnkronos) - "Non si tratta affatto di un atto politico, ma è stato esclusivamente un atto amministrativo". Così il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi nel corso della discussione al termine della quale ha chiesto il rinvio a giudizio di Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atto di ufficio. "Non solo continua a trattarsi di un atto amministrativo, ma aggiunge l'ex premier Conte che non si è mai discusso in Consiglio dei ministri dei singoli casi tanto meno dei dettagli del singoli casi. Sulla concessione dei ps il Cdm non si è mai occupato", ha detto. "Il problema della redistribuzione era un problema generale - dice - non era legato ai singoli casi"