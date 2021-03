Covid: Giani, 'Dati Toscana a limiti zona rossa ma ricoveri e terapie intensive in calo'**

20 marzo 2021 a

a

a

Firenze, 20 mar. - (Adnkronos) - "I dati della Toscana, con 246 contagiati per 100mila abitanti, sono ai limiti della zona rossa, ma ci permettono di rimanere un'altra settimana in zona arancione", ma "la più bella notizia di stamani sono i 30 ricoveri in letti Covid in meno e le sei terapie intensive in meno". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, oggi a Firenze, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sulle ordinanze che istituiscono zone rosse locali.

In particolare, Giani ha confermato che restano in zona rossa le province di Prato, Pistoia e Arezzo, "anche se i dati migliorano", a cui si aggiungono altre tre aree: i 7 comuni della Versilia in provincia di Lucca; Grosseto e 6 comuni della sua provincia; l'area sociosanitaria del Valdarno inferiore e dell' Empolese Valdelsa; comune di Barberino Tavarnelle (Firenze).