Calcio: Fonseca, 'quanto fatto in Europa è motivo d'orgoglio'

Roma, 20 mar. - (Adnkronos) - "E' un motivo d'orgoglio quanto fatto in Europa". Lo dice l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in merito alla qualificazione della sua squadra ai quarti di Europa League, unica rappresentante italiana ancora in corsa nelle competizioni continentali. "Adesso dobbiamo pensare solo al Napoli e non all'Europa League", aggiunge il tecnico portoghese in conferenza stampa alla vigilia del match contro i partenopei.