Lombardia: Foroni, 'con Lega al governo musica cambiata, stanziati 4,8 mln'

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - "Il governo con un provvedimento di Protezione Civile assunto nella giornata di ieri, ha accolto la richiesta avanzata a suo tempo da Regione Lombardia e ha stanziato una prima somma pari a 4,8 milioni di euro per gli eventi calamitosi dell'ottobre 2020. Ne beneficeranno le province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio, Varese e Pavia. Territori, questi, gravemente colpiti da quelle calamità. Purtroppo, l'ultimo a favore della Lombardia con la medesima finalità risale al giugno 2019". Lo dichiara l'assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia Pietro Foroni.

"Senza voler fare polemiche, non possiamo non rimarcare ancora una volta come il governo Conte 2 targato Pd -M5S, anche a fronte di ulteriori gravi eventi calamitosi, come quelli relativi all'agosto 2019, per i quali erano state avanzate tempestive richieste di stato di emergenza, non ha mai stanziato alcuna risorsa, negandole anche nei mesi successivi. Oggi, al contrario, con una nuova maggioranza e con il ritorno della Lega al governo, è cambiata la musica", aggiunge.

"Ringraziamo tutti i deputati lombardi che hanno portato avanti le istanze della Lombardia. Continuiamo a lavorare nella giusta direzione. Nei prossimi giorni inizieremo a esaminare il provvedimento e a suddividere questa prima somma tra i vari Comuni secondo le indicazioni che riceveremo", conclude Foroni.