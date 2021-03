Dl Sostegno: Berlusconi, 'imboccata strada giusta, quella indicata da Fi'**

21 marzo 2021 a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "La lotta contro il virus sarà lunga, ma la strada imboccata è quella giusta. L'accelerazione sui vaccini, i ristori immediati per chi è in difficoltà, i risarcimenti per le aziende che sono in perdita, l'abolizione dei codici Ateco per i risarcimenti, i congedi parentali immediati e il contributo per le baby sitter quando le scuole chiudono: sono passi concreti del governo sulla strada giusta, quella indicata da Forza Italia". Lo dice il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, in un videomessaggio.

"In una situazione di emergenza, le forze politiche responsabili hanno dato vita all'unico governo possibile, questo governo di solidarietà nazionale. E' la soluzione che noi avevamo chiesto per primi, l'unica che può che può dar vita ad una collaborazione tra forze politiche avversarie, per vincere la lunga e difficile lotta contro la pandemia e le sue gravissime conseguenze economiche e sociali. Forza Italia partecipa a questo tentativo con lealtà, con convinzione, con spirito costruttivo. Questo non è il momento per pensare all'interesse di parte".

"Questo non cancella però le profonde differenze che distinguono Forza Italia da tutti gli altri movimenti politici, dai nostri avversari della sinistra ma anche dai nostri alleati del centro-destra".