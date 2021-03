Dl Sostegno: Berlusconi, 'imboccata strada giusta, quella indicata da Fi'** (2)

21 marzo 2021 a

(Adnkronos) - "Forza Italia -prosegue Berlusconi-è qualcosa di unico, che non è mai esistito prima nella storia italiana e che non è paragonabile a nessun altro movimento politico. Siamo l'unica forza politica che ha un'identità chiara, che non ha mai dovuto cambiare linea, che non è dilaniata da conflitti interni sulle idee o sui programmi".

"Chi altro in Italia si ispira ai valori della libertà, del cristianesimo, del garantismo e all'amore per l'Europa. Chi altro in Italia può dirsi davvero liberale, cristiano, garantista, europeista? Chi altro ha professato queste idee per 27 anni, senza mai cambiarle, senza mai doverle mettere in discussione, senza mai contraddirsi? Nessun altro".

"La famiglia, il lavoro, l'impresa, lo stato di diritto, l'Europa per noi non sono parole vuote. Sono i nostri valori, sono il nostro modo di essere, sono la nostra vita anche fuori dalla politica. Per questo oggi possiamo partecipare a questo governo con la forza delle nostre idee e delle nostre proposte, in difesa delle famiglie e delle imprese".