Iv: Comincini, 'torno nel Pd, non c'è spazio oltre centrosinistra e centrodestra'**

21 marzo 2021 a

a

a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Ho deciso di tornare nel Pd". Lo scrive Eugenio Cominicini in un lungo post su Fb in cui motiva la sua decisione di lasciare Iv per rientrare nel Pd. "Con la nascita del Governo Draghi tutti gli schieramenti e tutti i partiti stanno subendo cambiamenti. Nello schieramento dove mi sono sempre voluto collocare e riconoscere, il centrosinistra, Italia Viva oggi appare sospesa, non decisa su aspetti sui quali per me non può esserci confusione: affermare di essere alternativi ai populisti e ai sovranisti, in un quadro politico in profondo cambiamento, è una posizione a mio avviso debole".

"I campi politici, nonostante tutti i rimescolamenti, continuano ad essere due: il centrosinistra, imperniato sul Pd, e il centrodestra, imperniato sulla Lega. Non c'è una terza via: io oggi non vedo le condizioni perché possa nascere un soggetto centrista liberaldemocratico. Dirsi alternativi ai populisti e ai sovranisti rischia di generare isolamento o rischia di porsi selettivamente in entrambi i campi a seconda delle competizioni elettorali. Un'opzione che si scosta dall'ambizione iniziale di IV e che non mi interessa percorrere, poiché mi colloco convintamente nel centrosinistra".

"Ho trovato nel discorso di Enrico Letta all'Assemblea nazionale del Pd molti punti di grande interesse, intorno ai quali costruire una nuova strategia per il centrosinistra" e questa settimana "ho quindi chiesto di rientrare nel Pd motivandone la ragioni alla segreteria nazionale di Enrico Letta, al capigruppo Marcucci, ai segretari lombardo Vinicio Peluffo e metropolitano milanese Silvia Roggiani. Li ringrazio per l'accoglienza: non era affatto scontata dopo la mia scelta di un anno e mezzo fa. Nelle prossime ore formalizzerò la mia decisione alla Presidente del Senato Casellati. E quindi riprenderò l'attività con il colleghi Senatori con i quali avevo iniziato la legislatura".