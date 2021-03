Milano: sequestrati droga, machete e tirapugni, un arresto

21 marzo 2021 a

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - I carabinieri della stazione Cassina de' Pecchi (Milano) hanno eseguito un decreto di perquisizione domiciliare a Pioltello a casa di un 19enne e di un 17enne, entrambi italiani. Il decreto è stato emesso nell'ambito dalle indagini avviate in merito alla rapina avvenuta lo scorso 16 febbraio ai danni di un giovane 18enne, il quale aveva riferito di esser stato avvicinato da due sconosciuti. Nella circostanza, uno dei due, armato di tirapugni, lo aveva colpito al volto e gli aveva portato via il telefono cellulare, per poi allontanarsi insieme al complice.

All'esito della perquisizione domiciliare sono stati sequestrati un tirapugni, verosimilmente utilizzato per colpire la vittima della rapina, un machete con lama di circa 35 centimetri, tre martelletti frangivetro, circa 127 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 4.115 euro. Per il 19enne è scattato l'arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, il minorenne è stato denunciato per lo stesso reato e affidato ai familiari.