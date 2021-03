Pavia: viola le prescrizioni dell'affidamento in prova, arrestato

21 marzo 2021 a

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - Viola le prescrizioni dell'affidamento in prova e per lui scattano le manette. Nel pomeriggio del 19 marzo a Cava Manara (Pavia), i carabinieri della stazione di San Martino Siccomario, in esecuzione ad ordinanza di sospensione dell'affidamento in prova e ripristino della detenzione in carcere emessa dall'ufficio di Sorveglianza del tribunale di Pavia hanno arrestato M.S., pregiudicato 41enne.

L'uomo, seppur sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali per reati contro il patrimonio, in violazione alle prescrizioni imposte lo scorso 17 marzo era stato sorpreso a circolare nel comune di Certosa di Pavia, alla guida di uno scooter sprovvisto di copertura assicurativa. Per il 41enne si sono aperte le porte della casa circondariale di Pavia.