Politica: Gozi, 'soffia vento libdem in Ue, costruiamo forza centrale'

21 marzo 2021 a

a

a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Il contesto Draghi ha posto fine al bipopulismo a cui sembrava fossimo condannati. Il Pd deve decidere se vuole diventare o ridiventare riformista o seguire i Cinquestelle". Lo ha detto Sandro Gozi intervenendo alla maratona 'Unire i riformisti'.

"Il centrodestra, così come lo abbiamo conosciuto negli ultimi vent'anni, non c'è più - ha aggiunto il deputato europeo di Renew Europe - ma c'è un'estrema destra bifronte che oggi ha una faccia di opposizione e una di maggioranza. Per dirla con Pannella, noi dobbiamo essere alternativi sia ai buoni a nulla stile Di Maio sia ai capaci di tutto stile Salvini e Meloni. L'iniziativa di Marco Bentivogli con Base, +Europa, Italia Viva, i liberali a me non sembra dicano cose diverse sulla giustizia, sulla ricerca e conoscenza, sui giovani, sulla lotta al moloch burocratico. Dobbiamo lavorare insieme per condividere le battaglie fondamentali per trasformare l'Italia e l'Europa".