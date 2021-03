Politica: Gozi, 'soffia vento libdem in Ue, costruiamo forza centrale' (2)

21 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Per Gozi, "in Europa soffia un nuovo vento: nel 2016 soffiava il vento nazionalista, che si è abbattuto con la Brexit, con l'avvento di Trump oltreoceano, con la sconfitta al referendum costituzionale italiano. Dal 2017 soffia invece un vento che fa vincere le proposte liberaldemocratiche che si chiamano En Marche con Macron in Francia, Plus in Romania, i liberali e i radicali in Olanda, i verdi e i liberali tedeschi. E' una trasformazione in corso e non è che le Alpi blocchino qualsiasi vento che arriva dall'Europa, questo vento sta spirando anche in Italia".

"Renew Europe è nata tra lo scetticismo generale di chi diceva che fosse impossibile uscire dal duopolio rappresentato da popolari e socialisti in Europa, oggi è il gruppo più decisivo nel Parlamento europeo: lo siamo stati per il recovery plan, per il green deal, per la battaglia sullo stato di diritto contro la Polonia e l'Ungheria, sui diritti Lgbt. La nostra proposta che sembrava velleitaria, ha interpretato una tendenza e ha rotto un monopolio. Dobbiamo avere il coraggio di realizzarla anche in Italia", ha concluso.