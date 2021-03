Milano: Comune, contributo per acquisto dpi a enti terzo settore impiegati in scuole (2)

21 marzo 2021 a

(Adnkronos) - "Questi contributi - dichiara l'assessora all'Educazione Laura Galimberti – vogliono essere un riconoscimento da parte dell'Amministrazione degli sforzi fatti dal Terzo settore, anche in un periodo così difficile, per garantire servizi essenziali per le cittadine e i cittadini, soprattutto quelli più piccoli. Una collaborazione, quella tra pubblico e privato, che in questi mesi si è rafforzata e trasformata in una sorta di ‘patto territoriale' che ha come obiettivo quello di sostenere i più vulnerabili e non lasciare indietro nessuno".