Milano: Lega, 'militanti centro sociale Macao hanno cercato di aggredirci'

21 marzo 2021 a

a

a

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - "Oggi durante il nostro presidio in Viale Molise, davanti alle palazzine Liberty occupate da immigrati, i militanti del centro sociale Macao prima ci hanno insultati pesantemente e poi hanno cercato di aggredirci fisicamente. Noi eravamo lì per chiedere al Comune di sgomberare questi edifici dopo la violenta rissa tra immigrati dell'altra notte. Qui dormono oltre un centinaio di immigrati irregolari, molti dei quali delinquenti. Non è accettabile che il Comune lasci queste strutture in queste condizioni, consentendo a centri sociali e clandestini di occuparle in totale libertà". Lo rende noto Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega.

“I centri sociali contano sulla benevolenza del Comune che vorrebbe regolarizzare, in maniera scandalosa, la loro presenza in quello stabile. Sanno che la Lega si oppone ai loro abusi e illeciti. Per questo oggi hanno cercato di aggredirci, dopo insulti di ogni tipo. Per loro, evidentemente, quell'area deve essere, per sempre, fortino dell'illegalità tra feste abusive e presenza di immigrati clandestini, molti dei quali spacciatori", spiega Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale del Carroccio. "Non possiamo sopportare questi atteggiamenti e chiediamo per l'ennesima volta al Comune di sgomberare queste palazzine e lanciare un progetto serio di riqualificazione che non passi attraverso la presenza dei delinquenti del Macao. Stiano sereni i compagni del Macao, non ci facciamo intimorire e andiamo avanti", conclude.