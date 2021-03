21 marzo 2021 a

a

a

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - Sono 1.094 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano. Secondo i dati della Protezione Civile, in provincia di Bergamo sono 314, a Brescia 902, a Como 197, a Cremona 117, a Lecco 144, a Lodi 58, a Mantova 182, a Monza e Brianza 470, a Pavia 222, a Sondrio 78 e a Varese 137. Complessivamente in Lombardia si contano 4.003 nuovi casi di positivi al Covid.