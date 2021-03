Atletica: legale Schwazer, 'approfondiremo valutazione unità etica di World Athletics'

22 marzo 2021 a

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Approfondiremo la posizione dell'unità etica della World Atletics. Per come appare, è ancora una volta una posizione di parte". Lo afferma all'Adnkronos il legale di Alex Schwazer, Gerhard Brandstaetter, riferendosi alla "volontà di non esprimersi" sul caso dell'Aiu, Athletic inntegrity unit. Brandstaetter inoltre anticipa che "oggi decideremo come agire per l'avvio della procedura di archiviazione del caso".