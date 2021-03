Covid: Bernini, 'urge proroga rate finanziamenti'

22 marzo 2021 a

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - “Non può restare inascoltato il grido d'allarme della Fabi sul rischio che a fine giugno, con la scadenza delle moratorie sui prestiti bancari, milioni di imprese e famiglie italiane si trovino improvvisamente sull'orlo del dissesto finanziario. Forza Italia ha chiesto da tempo una moratoria più ampia sul versante creditizio". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

"Bisogna ridiscutere subito in Europa i tempi di rientro dei prestiti contratti, rivedendo le regole in materia di default d'impresa e di gestione dei crediti deteriorati da parte delle banche. Questa è infatti un'altra mina sociale pronta a esplodere, con altre migliaia di posti di lavoro potenzialmente in pericolo, e agli imprenditori ancora in attesa di risarcimenti adeguati va almeno tolto questo incubo dall'orizzonte. Le rate dei finanziamenti vanno congelate almeno fino a tutto il 2021. Bisognerà convincere le autorità comunitarie, dalla Commissione all'autorità bancaria, a farsene una ragione”, conclude.